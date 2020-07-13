شكرا لقرائتكم طارق مصطفي: التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية وليس بالكفاءة والزمالك نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق مصطفي، المدرب العام لمنتخب مصر ، أن التدريب في مصر بالعلاقات الشخصية وليس بالكفاءة ، وأن هناك مدربين كثيرين يستحقون التواجد لكنهم غير موجودين بسبب العلاقات الشخصية.

وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 1 ، قائلا أن جهاز المنتخب ليس له علاقة بالأندية ، وربما يكون من الاهلى فقط أو الزمالك ، مضيفا نجهز لاقامة مباراة ودية في أكتوبر وربما مباراتين وليس لدي مانع من التضحية بالوديات لاستكمال الدوري ، وسمعت من السوشيال ميديا عن وجودي مع جهاز الفني مع إيهاب جلال في المنتخب، لم نتواصل مع هيثم حسين لضمه في المنتخب .

وتابع طارق حديثه قائلا عبد الله السعيد ليس له بديل في الوقت الحالي ، و الدوري المصري قادر على فرز لاعبين لعمل إحلال وتجديد وفيه لاعبين من طنطا وأسوان على رادار المنتخب واخترت 5 لاعبين لم يعلبوا لمنتخب مصر من قبل.

وتمنى مصطفي أن يقود الزمالك فنيا في المستقبل والأهلي أولى بأبنائه ، مضيفا لو عرض عليا الرجل الثالث في جهاز منتخب مصر لرفضت ، وتلقيت عرضين مؤخرا من نادى أولمبيك خريبكة واتحاد طنجة لكنى رفضت الرحيل عن جهاز البدري ، كما تلقيت عرض من المقاصة للعمل مدير فني قبل التعاقد مع ميدو واتفقت معهم على كل شيء ولكنى فضلت المنتخب وكذلك المقاولون العرب وسموحة.

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وواصل تصريحاته قائلا أتابع مباريات الأهلى وأحمد أيوب يتابع الزمالك بناء على تعليمات البدري، وكنت اختفى لما كنا بنخسر مع الزمالك ، وحسام حسن كان لا يرغب في السفر معنا في 1998 فى المطار لان الاعلام رفضه لكبر سنه وكنا بنغير في تيشرتين وشورت في بوركينا فاسو والكابتن الجوهري قال هناخد البطولة ونرد على كل الناس .

وسرد طارق حكايات من أمم افريقيا 1998 قائلا كنت لا أحب التواجد مع إبراهيم حسن في غرفة واحدة لأنه مبينامش وقولت للجوهري مبعرفش أنام مع إبراهيم ، وياسر ريان كان بيصحينى بدري ، مضيفا الجوهري كان بيحب فيلم البيه البواب وكان يحتفل بعد الفوز يطلع على الكرسي ويغني أنا البيه.

وقال طارق إن الأهلي ليس نادى القرن عن استحقاق والزمالك هو نادى القرن الحقيقي وشاركت بالفوز في 3 بطولات دوري أبطال افريقيا والسوبر الافريقي والافرو اسيوية التي لم يتم احتسابها وهذ ظلم، مضيفا أن الجوهري أفضل من درب منتخب مصر والمنتخب متكامل في كل خطوطه، ومحمد النني ليس مستبعد من المنتخب وأرى أن 4-2-3-1 أفضل طريقة لمنتخب مصر.

ويري مصطفي أن طارق يحيي أفضل مدرب تعامل معه لمدة 8 سنوات من ناشئين الزمالك ، كما أن طارق حامد كان يستحق التواجد مع جيلنا لثبات مستواه مضيفا لن نقبل بخروج أي لاعب عن النص في المنتخب مهما كان إسمه، وحظوظ الرجاء والوداد والاهلى والزمالك متساوية لعدم اللعب في محمد الخامس ، غير أن الرجاء المغربي حاليا أفضل من الوداد فنيا وبدنيا ، وأتمنى فوز الزمالك دوري أبطال إفريقيا ، وعلينا عمل إحلال وتجديد منتخب مصر وبناء شخصية قوية للفراعنة.