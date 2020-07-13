شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يلوم على الخطيب ويصف بلاغه بـ"السقطة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لام المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم محمود الخطيب بلاغاً ضده بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري الفتن".

وواصل:" هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".

وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بان مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالايضاح وكشف الحقائق.