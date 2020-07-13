شكرا لقرائتكم طارق سليمان: تألق محمد الشناوي نتيجة تعب مدربيه في الأهلي مش منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقًا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة هيكتور كوبر كان ينوي خوض عصام الحضري مباريات كأس العالم.

أضاف طارق سليمان خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "عصام الحضري أخفق في مباراة بلجيكا وهو ما منح محمد الشناوي فرصة اللعب في المونديال وأن حارس الأهلي الحالي تمسك بالفرصة خاصة وانه تألق في مباراة البرتغال قبلها وأثبت احقيته".

وقال طارق سليمان إن محمد الشناوي قبل مباراة البرتغال بثلاثة أيام لم يكن لعب دولياً وأن اختباره بتلك المباراة كان موفق للغاية ما منحه الأفضلية لذلك يعود فضل تألقه للنادي الأهلي ومدربه الذي كنت أشرف عليه في هذا الوقت نافياً ما أكده أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة بشأن الاستقرار على حارس الأهلي في الفترة ما قبل المونديال.

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وشدد طارق سليمان على انه من طلب استعادة محمد الشناوي للنادي مجدداً بعد خروجه منذ 10 سنوات خارج أسوار القلعة الحمراء وأنه عانى في البداية من بعض السقطات له الا انه ومع الوقت أثبت أنه أفضل حارس في مصر حالياً.

وروى طارق سليمان عن محمد الشناوي أنه أكد رغبته في اللعب بكأس العالم وأنه كمدرب قال له وقتها (لما تلعب في الأهلي ها تقدر تكون في منتخب مصر).

وأكمل طارق سليمان أن الفضل في تألق الشناوي في هذه الفترة كمية التدريبات والعمل الذي تم معه حتى وصل الى المكانة الطبيعية التي نشاهدها حالياً كما هو الحال عندما تحدث الجميع عن عصام الحضري وتألقه عندما كان أحمد ناجي مدربا بالأهلي.