شكرا لقرائتكم ميدو جابر: أعود للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب الإصابة التي حرمته من التواجد خلال الفترة الماضية.

وأكد تعرضت لإصابة بشرخ يؤدي إلى كسر في وجه القدم وأحتاج إلى شهر للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية

وقال ميدو جابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج "ملعب اون تايم": "أمامي أسبوعين للدخول في التدريبات الجماعية التي أتمنى أن تؤهلني للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بالمباريات المتبقية.

وشدد ميدو جابر إنه كان مع عودة الدوري المصري الممتاز لأن الدوريات بطولات العالم بالكامل عادت وأعتقد أن استئناف اللاعبين للكرة سيعود بالنفع فنياً على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة المحلية.

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وأوضح ان فكرة الغاء الدوري المصري الممتاز صدرت العديد من الأزمات أبرزها الفرق الهابطة وأيضاً من المتوج بالدوري المصري الممتاز.

استقر الجهاز الفنى لإنبى على خوض مواجهتين وديتين أحدهما مع مصر المقاصة والأخرى مع نادى مصر، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المواجهات التى سيخوضها الفريق البترولى مع طلائع الجيش حيث سيلعب الفريقان مباراتين وديتين يومى 19 و23 من شهر يوليو الجارى ثم سيلتقى الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى على أن يخوض الفريق البترولى مباراتين وديتين أيضا مع المقاصة ونادى مصر.

ويواصل إنبى تحضيراته خلال الفترة الجارية لمواجهة الأهلى في مباراته الأولى بالدورى والتي كانت مؤجلة قبل توقف المسابقة الذى حدث بسبب جائحة كورونا، ويعتلى الفريق الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 16منها ، وتعادل في مواجهة واحدة أمام سموحة دون أي خسارة.