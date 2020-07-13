شكرا لقرائتكم المصري: اجتماع الثلاثاء يحسم ملعبنا في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري أنه من الصعب خوض مباريات ودية مع اندية من الدرجة الثانية او الثالثة، بسبب عدم اجراء المساحات لهم.
وقال السقا الى أن هناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع اتحاد الكرة وعلى ذلك سوف نحدد الملعب برج العرب ام السويس.
واضاف أن الموافقات الامنية وهي اللي هتحدد الملعب، مؤكدا أن الضيقه المالية ستؤثر علينا في امور الانتقالات والمعسكرات الخاصة بملاعب مباريات الدوري.
وأتم أن كريم العراقي متبقي في عقده موسمين ونتفاوض معه حاليا لتجديد تعاقده وتعديله من الناحية المالية.
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