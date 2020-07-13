شكرا لقرائتكم طارق مصطفي: جهاز المنتخب غير راضى عن الأداء ونعد بعدم تكرار ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق مصطفي، المدرب العام لمنتخب مصر الشكر لكل من دعم تواجده في منتخب مصر، مضيفا ليس لي علاقاتي كثيرة في الوسط الرياضي شرف لي التواجد في أي جهاز فنى مع أي منتخب مصر .

وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 1 ، قائلا محمد فضل وأحمد عبد الله أول من تحدثا معي للانضمام لجهاز منتخب مصر وتمنيت العمل مع حسام البدري حتى قبل انضمامى ، مؤكدا أن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر في قمة الاحترافية وأشكر عليها اللجنة الخماسية .

واستكمل حديثه قائلا مفيش أهلي وزمالك في المنتخب وكلنا واحد والعلاقة رائعة بين جميع أفراد الجهاز الفني ، ولعبت مع بركات وسيد معوض في الإسماعيلي بعد عودتي من الاحتراف .

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وأرجع سبب الإخفاق في أول مباراتين في تصفيات الأمم الافريقية 2021، إلى ضيق الوقت الذى أثر على عمل الجهاز الفني للمنتخب ،مضيفا أن جهاز المنتخب غير راضى عن التعادل أمام كينيا وجزر القمر ونعد بعدم تكرار ما حدث لاحقا.

وتابع حديثه لعبيا 4 مباريات مع منتخب مصر حتى الان بدون صلاح وهذا أثر علينا داخل وخارج الملعب واصابة صلاح سبب ابتعاده عن منتخب مصر في جزر القمر وكينيا .

وواصل ان مصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن كانوا في حساباتنا قبل توقف الدوري بسبب كورونا ، مضيفا أنا مقتنع بكوكا دائما لانه يعرف كيف يحرز أهداف ولكنه يجيد اللعب في الكرات العرضية وداخل الصندوق مؤكدا أن كوكا لاعب هداف ومتخصص منظقة الجزاء والكرات العرضية