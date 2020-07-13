شكرا لقرائتكم مدرب الذئاب يكشف عن نصيحته لـ طاهر محمد طاهر قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن النصيحة التي قدمها إلى طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل المنضم حديثاً إلى النادي الأهلي، حيث أعلن مسئولو النادي الأهلي عن الصفقة قبل أيام، بعدما لفت طاهر أنظار رينية فايلر مدرب الفريق الأحمر، الذي أصر على ضم اللاعب تحسباً لأي تعثر في صفقة رمضان صبحي في ظل المغالاة المادية لناديه الانجليزي.

وقال علاء عبد الغني في تصريحات خاصة: طاهر محمد لاعب كبير رغم صغر سنه، ومدربو المنتخب الأول كانوا يسألون عنه باستمرار ومن واقع تجربتي لأني لعبت لنادي كبير أحذر طاهر من أمرين وهما الضغط الجماهيري والإعلامي.

أضاف عبد الغني: طاهر لديه هدف يسعى لتحقيقه بعد لانتقال إلى نادي كبير وهو المشاركة في البطولات الكبرى والأفريقية وعليه أن يغلق غمه ولا يتحدث كثيراً وأن يسد أذنيه عن كل ما يسمع.

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في سياق متصل، أتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على دفع الإدارة الحمراء مبلغ 5 ملايين جنيه إضافية في صفقة شراء طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، حال تحقق عدد من الشروط خلال لعب الجناح الدولي للأهلي خلال الفترة المقبلة ، وضم الأهلي طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتنازل اللاعب عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية للمقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وكلفت الصفقة خزينة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

شروط دفع الأهلى الملايين الـ 5 ملايين الإضافية ، تتمثل فى أمورعدة منها، انضمام طاهر للمنتخب الأول، حصول الفريق الأحمر على بطولة إفريقيا المقبلة، تحقيق اللاعب لعدد مشاركات، وكذا تسجيله عدد من الأهداف معين .

ويستكمل طاهرمحمد طاهر موسم الدوري العام مع المقاولون العرب قبل أن ينضم لتدريبات الأهلي بشكل رسمي فور انتهاء الموسم، على أن يتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والافريقية بداية من الموسم المقبل، وتعاقد الأهلي مع طاهر بناءاً على رغبة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي جدد عقده لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي.