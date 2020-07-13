شكرا لقرائتكم أنطوان بيل: فخور بمحمد صلاح وليفربول لأنه خرج من المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أنطوان بيل حارس المقاولون العرب السابق والمنتخب الكاميروني أنه سعيد بالفترة التي قضاها داخل جدران قلعة ذئاب الجبل في فترة الثمانينات.

أضاف أنطوان بيل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: " فخور بمحمد صلاح وليفربول لأنه خرج من نادي المقاولون العرب الذي لعبت له".

أضاف أنطوان بيل: واجهت صعوبات كبيرة لأنني في البداية لم انضم لفريق من قطبي الكرة المصرية".

وأوضح أنطوان بيل: "عام 1984 حصلت على جائزة أفضل لاعب ثاني في افريقيا بالمناصفة مع إبراهيم يوسف وخلف محمود الخطيب، وكان وقتها أمر عظيم خاصة وأن الثلاثي المتواجد على المنصة من الدوري المصري الممتاز".

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تابع الحارس الكاميروني الشهير: "الأهلي والزمالك لاعبيهما الأفضل في مصر ولا يمكن ان أنسى نجوم القطبين وأتذكر عادل المأمور وثابت البطل وإكرامي ومجدي عبد الغني، وأنه دائماً ما كان يمزح مع الأخير كما انه لا يستطيع نسيان الجيل الذي لعب معه ومن بينهم سعيد الشيشيني وناصر محمد علي وعلاء نبيل وغيرهم من النجوم".

وقال: "لم يستطع أحد الحديث حول رحيلي في اللعب للأهلي أو الزمالك لأنهم كانوا يعلمون أنني استحالة أن أترك المقاولون العرب".

واستطرد: مصر خلال الفترة التي لعبت بها كان بها حراس عظام في الأهلي والزمالك وجاء من بعدهم الحارس العملاق أحمد شوبير في الجيل التالي لذلك لا أرى داع لمنع احتراف الحراس في مصر بعدما رحلت عن الدوري المصري الممتاز.