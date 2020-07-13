شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أشكر جمهور الزمالك على دعمى والأهلى مؤسسة محترمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بالشكر لجمهور الفريق الأبيص لدعمهم له بعد علمهم بفبركة الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :"اختلافى مع الخطيب لا يعنى أننا لا نتعامل مع الأهلى المؤسسة الرياضية المحترمة".

علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الفيديو الذى تم تداوله مؤخرًا وجاءت به اساءات لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود كهربا لاعب المارد الأحمر، الأمر الذى دفع رئيس القلعة البيضاء لتقديم بلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة و آخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك، وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.

وقال مرتضى منصور فى مقطع فيديو جاء على صفحته الرسمية على يوتيوب: "فوجئت أمبارح زى ناس كتير بفيديو مفبرك وبدون صورة، والفيديو فيه اساءة لناس ومنسوب لى، وأنا هبدأ القصة من أولها لإنى بحارب دول "قطر وتركيا" وفى ضابط مخابرات قطرى أسمه أبو سنيدة بيتعاون مع بعض الشخصيات المصرية، وبدأ باختراق تليفوناتى فى العالم الماضى وأرسل منها إساءات لبعض الشخصيات.

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كما قام باختراق سيستم اتحاد الكرة بجهاز خاص وقام بتسريب عقود لاعبى الزمالك لإحداث فتنة فى الفريق، وفى الفيديو المنسوب لى ومن قام بتقليد صوتى قال إن مصر مافيهاش رجالة، ودى حقيقة لإن مصر فيها أسود وهيربوك أنت وأمك وأبوك المجنون.

أضاف: "أنا مش مجنون علشان أقول الكلام الفارغ اللي اتقال فى الفيديو، ولو أنا اللى بتكلم فين شفايفى وهى بتتحرك، والصوت العالى اللى ظهر مالوش غير حلين أما أنا كنت ماسك تليفون فى إيدى وبسجل لنفسى، أو بتكلم فى مكبرات صوت".

واختتم:"مصر كلها أسود لا يمكن أن أسب الخطيب وكهربا بهذة الطريقة، ومصر كلها أسود".