شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يستدعي ليما وتيجالي وكايو لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
شهدت أول قائمة للمنتخب الإماراتي الوطني لكرة القدم في عهد المدرب الكولومبي بينتو استدعاء فابيو دي ليما وسيباستيان تيجالي وكايو كانيدو إلى صفوف «الأبيض» لأول مرة لخوض المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.
وضمت القائمة 36 لاعباً ولم تشهد أية مفاجآت، وجاءت على الشكل التالي:
لحرسة المرمى خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي.
للدفاع: محمد صالح برغش وعبد العزيز هيكل، وسالم راشد وخليفة الحمادي، ومحمد مرزوق ومحمد أحمد ووليد عباس، وسالم سلطان وإسماعيل أحمد ومحمد العطاس، ومحمود خميس ويوسف جابر.
للوسط: يحيى نادر وماجد حسن، وماجد سرور وطارق أحمد، وخميس إسماعيل وأحمد برمان وعلي سالمين وعبدالله رمضان، ونبدر الأحبابي وإسماعيل الحمادي، وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك، ومحمد عبد الرحمن.
للهجوم: فابيو دي ليما، وكايو، وعلي صالح، وتيجالي، وأحمد خليل، وزايد العامري.
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