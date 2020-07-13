خورفكان يتعاقد مع عمر جمعة ربيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي خورفكان مع عمر جمعة ربيع جناح الشارقة السابق لمدة عام. وكان ربيع استلم المخالصة من نادي الشارقة أمس الأحد قبل أن يوقع للنسور الخضر. وارتبط اسم عمر بخورفكان منذ فترة طويلة غير أن الصفقة لم تكتمل إلا في الساعات الأخيرة. ويعتبر نجل المدرب الكبير جمعة ربيع اضافة مهمة لخورفكان الذي يرغب في تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل وتأكيد بقاءئه مبكراً وهو سيكون أفضل بديل لفهد حديد.

وتعاقد خورفكان حتى الآن مع ثلاثة لاعبين درويش محمد من دبا الفجيرة وخالد جلال من النصر وعمر جمعة الى جانب فوزي فايز الذي تم التوقيع معه بعد انتهاء إعارته من الشارقة كما جدد إعارة العتيبة من بني ياس وينتظر أن يجدد إعارة المطروشي أيضاً من الجزيرة وجدد النادي عقدي عبدالعزيز اسماعيل ومحمد يوسف فيما تبقت بعض التفاصيل الصغيرة قبل تجديد عقدي احمد عيسى وعادل سبيل بعد أن وافق اللاعبان على عرض النادي والتجديد لعامين.

وكان خورفكان استعاد لاعب الوسط عمر جوهر بعد انتهاء إعارته للشارقة ويتوقع أن يضم خورفكان اللاعب السوداني وليد سراج رسميا خلال الساعات المقبلة.

وعلى صعيد الأجانب تشير التوقعات الى رغبة النادي في الإبقاء على ثلاثة من الرباعي الذي دافع عن ألوان الخور في الموسم الماضي .