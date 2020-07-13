هاميلتون يفوز بجائزة ستيريا ويؤكد هيمنة مرسيدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض فريق مرسيدس الألماني إيقاعه في بطولة العالم للفورمولا واحد، بفوز سائقه حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون أمس الأحد بجائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من البطولة، متقدماً زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، بينما واصل فيراري مراكمة الخيبات بخطأ لسائقه شارل لوكلير كّلفه وزميله الألماني سيباستيان فيتل خروجاً مبكراً.

ويحكم الفريق الألماني قبضته على بطولتي السائقين والصانعين منذ العام 2014، ولا يبدو أنه يعتزم إفلاتها في موسم 2020 الذي انطلق الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، وبتأخير نحو أربعة أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

واستضافت حلبة ريد بول رينغ أمس السباق الثاني توالياً، ووصل مرسيدس بسيارتيه السوداوين هذا العام دعماً لمكافحة العنصرية، وفي المرحلة الأولى الأحد الماضي حل بوتاس أولاً، وهاميلتون خلفه، قبل أن يعيده الترتيب النهائي إلى المركز الرابع، بعد إضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته لتحميله مسؤولية احتكاك مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.

انعكس الترتيب، وفرضه هاميلتون بإيقاع سيارة ساد الظن أنها كانت تعاني في الأسبوع الماضي من مشاكل ومخاوف على صعيد علبة السرعات.

تصدر هاميلتون السباق من البداية إلى النهاية، وتمكن بوتاس بفعل استراتيجية توقف ذكية ومناورة تجاوز عنيدة، من انتزاع المركز الثاني، وترحيل الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) إلى المركز الثالث.