شكرا لقرائتكم خبر عن الريال ينتظر وضع يده على «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فريقه يخوض من دون ضغوط سباق الأمتار الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم واقترابه من اللقب ال34 في تاريخه.
ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن غريمه وبطل الموسمين الماضيين برشلونة الذي لعب مباراة أكثر بعد فوزه الجمعة على بلد الوليد بهدف فيدال، فيما تتبقى لنادي العاصمة ثلاث مباريات. ويحتاج ريال إلى فوزين من المباريات المتبقية، أولها اليوم الإثنين ضد مضيفه غرناطة في المرحلة السادسة والثلاثين، لذلك ستكون المواجهة مهمة للنادي الملكي لوضع يد على كأس «الليجا».
وقال زيدان «تتبقى لنا ثلاث مباريات لخوضها، وكل طاقتنا يجب أن تكون منصبة الآن على مباراة غرناطة».
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