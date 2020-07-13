مباراة خاصة لرحيم سترلينغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل رحيم سترلينغ ثلاثية ليقود مانشستر سيتي إلى فوز كبير على برايتون 5- صفر، في ليلة حقق فيها الجناح الدولي أرقاماً خاصة في مشواره.

ورفع سترلينغ درصيده في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 17 هدفاً، كما وصل إلى الهدف 27 هذا الموسم في كافة المسابقات، وهو أفضل سجل تهديفي في مسيرته.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن رحيم رفع رصيده إلى 65 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج، متخطيًا الإيفواري يايا توريه صاحب المركز الثالث (62 هدفًا) ويتصدر القائمة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برصيد (180 هدفًا).

كما أن سترلينغ عادل عدد الثلاثيات (الهاتريك) التي سجلها كارلوس تيفيز وفرناندو توريس في البريميرليج (4 مرات).