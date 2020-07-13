شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم جريزمان في «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أمس الأحد، أن مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان تعرض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.
من جهتها، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الى أن الإصابة ستبعد جريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، وأن الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 8 أغسطس.
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