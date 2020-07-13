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انتهاء موسم جريزمان في «الليجا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أمس الأحد، أن مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان تعرض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.

من جهتها، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الى أن الإصابة ستبعد جريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، وأن الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة في 8 أغسطس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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