شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا القرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* بالرغم من أن قرار إلغاء الموسم في الإمارات قوبل بالرفض من كثيرين، لكن لم تتوقف الأمور عند ذلك، وبدأت كل عناصر اللعبة في ممارسة دورها، رافضة البكاء على اللبن المسكوب، فاتحاد الكرة حدد موعد بدء الموسم الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، وأعلن عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب، والأندية عادت إلى التدريبات، كما شرعت في ضم احتياجاتها من اللاعبين، وكلها أمور تستوجب الإشادة، حيث يظل الاحترام موجوداً، والعمل لمصلحة الكرة الإماراتية هو الغاية، خاصة وأن المنتخب مُقبل على استحقاقات مهمة وفي مقدمتها الجولات المتبقية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تتطلب التكاتف من أجل الظفر ببطاقة التأهل وبذل كل الجهود لتحقيق الهدف المنشود.

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* قدم فريق أتالانتا كرة هي الأجمل في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فهو فريق منظم ولولا سوء الحظ في بعض المباريات، لربما كان هو الأقرب للتتويج بالدوري.

ويبقى المدرب المميز جاسبريني كلمة السر في نجاح أتالانتا فهو الذي يقود الفريق لتقديم كرة هجومية، حتى إن أتالانتا سجل 87 هدفاً كأكثر الأندية تسجيلاً في «الكالتشيو»، ولو استمر الفريق على هذا الأداء وقام بوضع خطط طويلة الأمد، وتمكن من الاستفادة من كل نجاح وإخفاق، فقد نشهد تغييراً في خريطة الكرة الإيطالية العام المقبل، خاصة أن أتالانتا يبدو الأكثر استقراراً ويستغل أدواته بشكل يمكنه صناعة الفارق في أية مباراة.

* في العامين الأخيرين، ذكر مرتضى منصور رئيس الزمالك اسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مئات المرات، وفي المقابل لم ينطق الخطيب اسم مرتضى ولو مرة واحدة، ومع ذلك واصل مرتضى التطاول على الجميع، وآخر قصصه كانت أقرب لفيلم كوميدي حوّل الزمالك فيه لمادة دسمة للسخرية، بعد ادعائه تسجيل عبارة «الزمالك نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين، فالرجل الذي سبق وأهان كل رموز الزمالك وآخرهم حسن شحاتة، لم يكتفِ بذلك، وبعيداً عن السطو على لقب «نادي القرن في إفريقيا» المملوك حصراً للنادي الأهلي بقرار من الاتحاد الإفريقي، فإن أخطر ما في الموضوع هو اللعب على وتر الجمهور وشحنه بأفكار غريبة، وقد أصبح لزاماً على الجمعيات العمومية للأندية أن تختار من يستحقون الوصول لمجالس الإدارات، فلا يُعقل أن تكون هذه الإدارات مجرد فرصة للباحثين عن الشهرة و«الشو» الإعلامي فقط،.. وبعد الفيديو «المسيء» الأخير الذي انتشر له مؤخراً والذي حاول إنكاره وفشل، آن الآوان لرفع الحصانة عنه ومحاكمته على كل تجاوزاته.

twitter: @AhmedEzzatBoush