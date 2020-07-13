رباعية لخيول جودلفين في مضمار دوفيل الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت



تمكن حصان جودلفين "بيناتوبو" من تسجيل فوزه الأول في عمر الثلاث سنوات بعدما اقتنص الفوز بسباق بري جان برات (ج1) الذي أقيم الأحد بمضمار دوفيل الفرنسي، ليعود ابن "شمردل" للانتصارات بعد خسارته في أول سباقين خاضهما في 2020.

وسيطرت خيول الإسطبل الأزرق على الأمسية وحققت رباعية، حيث فاز أيضاً كل من "إيرثلايت" و"الثقة" بلقب (ليستد)، فيما خطف "رويال كروسيد" لقباً بالفئة الثالثة.

وفاز "بيناتوبو" بالسباق الذي جرى لمسافة 1400 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، محققاً فوزه في زمن قدره 1:23:03 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع طول عن "لوبي فيرنانديز" بإشراف أوبراين وقيادة منديزابال.

وكان "ايرثلايت" افتتح رصيد جودلفين في الحفل بعد فوزه بلقب بري كيستينا (ليستد) على مسافة 1200 متر بقيادة ميكايل برزلونا وإشراف اندريه فابر في الشوط الثالث، وحافظ ابن "شمردل" على سجله خالياً من الخسارة بعد تحقيق سادس فوز على التوالي.

واستخدم حامل لقب ميدل بارك ستيكس (ج1) سرعته العالية ليطيح بمنافسيه ويكمل السباق في زمن قدره 1:10:29 دقيقة، متفوقاً على "واناواي" بإشراف باري وقيادة ويون بفارق طولين وربع طول.

وفي سباق بري دو ري أورانج، انتزع مهر جودلفين "رويال كروسيد" فوزاً رائعاً على مسافة 1200 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، مضيفاً ثالث لقب بالحفل لذرية "شمردل"، واستطاع "رويال كروسيد" انتزاع الصدارة في زمن بلغ 1:10:32 دقيقة بفارق طول وربع طول عن "جلين شيل" بإشراف واتسون وقيادة دويل.

وفي خامس الأشواط، نجحت "الثقة" ابنة "دارك إنجل" في أول مشاركة فرنسية في مسيرتها عندما توجت بلقب بري اماندين (ليستد) بقيادة وليام بيوك وشارلي أبلبي على مسافة 1400 متر. وأضافت "الثقة" لقبها الثالث وهي حفيدة "شمردل" من جهة الأم "ميستراستينج"، كما تغلبت على 11 مهرة كانت "ماي لوفز باشون" بإشراف باربيروت وقيادة سوميلون الأقرب إليها بفارق عنق قصير، وسجلت الفائزة زمناً قدره 1.24.47 دقيقة.