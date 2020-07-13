أبوظبي تواصل تحضيراتها لفعالية جزيرة النزال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أربعة أسابيع فقط من إعلان رئيس «يو إف سي دانا وايت» عن تنظيم فعالية «جزيرة النزال» المرتقبة في جزيرة ياس، أكملت أبوظبي استعدادها لاستضافة أول مباريات الحدث وأهمها، مباراة UFC 251، حيث تم رفع الستار عن جوهرة فعاليات «يو إف سي»، الحلبة المثمنة المعروفة بالأوكتاجون، على أرض منتدى فلاش.

وتنطلق مباراة UFC 251 يوم الخميس المقبل، وسيتم بثها مباشرة عبر القنوات المخصصة ومنصة يو إف سي الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وقد عمل فريق العمل المكون من أكثر من 2000 موظف بإخلاص لمدة 33 يوماً لإحياء هذا الحدث التاريخي لمحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم، مع الالتزام بإجراءات الأمان لحماية جميع المشاركين وسكان مدينة أبوظبي كذلك. وقد قامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإنشاء «منطقة آمنة»، هي أحد أول المناطق الرياضة المغلقة في العالم، والتي تم ابتكارها لحماية المشاركين وضمان سلامتهم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم.

وقال سعيد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «استضافة هذا الحدث مهمة كبرى بالنسبة لنا، حيث كان الحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين والعاملين عليه في كل خطوة أهم أوّلياتنا منذ البداية. لقد تمكنا من وضع معايير جديدة لاستضافة الفعاليات العالمية التي توفر الأمان التام لكل المشاركين، ويسرنا أن نبث هذه التجربة الفريدة إلى العالم هذه الليلة».