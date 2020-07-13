تأجيل البطولة العربية وكأس الاتحاد العربي للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد العربي للدراجات في اجتماعه الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، عدم إقامة مهرجان البطولات العربية للدراجات المسندة للاتحاد المصري للدراجات، وبطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات المسندة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك بسبب المعوقات الكثيرة التي خلفتها أزمة تفشي جائحة «كوفيد - 19» على الرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة، وحفاظاً على سلامة وصحة لاعبي الدراجات الذين تأثرت لياقتهم البدنية، وجاهزيتهم بصورة كبيرة جراء التوقف الطويل والمستمر في بعض الدول نتيجة قيود الحجر الصحي فيها.

وحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، والمدير المالي بالاتحاد سالم أحمد الشحي، وسكرتير الاتحاد محمد فادي كلش.

كما قرر المكتب تعويض البطولات العربية الملغاة والمؤجلة ببطولات افتراضية يتم تنظيمها باستخدام الأجهزة والبرامج الحديثة، والاستمرار في تنظيم الدورات والبرامج التثقيفية لكوادر الدراجة العربية في كافة مجالات لعبة الدراجات، بتطبيق تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد لما فيها من فائدة وفرصة سانحة لتطوير منتسبي الاتحادات الوطنية العربية في كافة المجالات.

ووافق المكتب التنفيذي على مقترحات الأمين العام بإنشاء مركز تدريب وتطوير كوادر الدراجة العربية، والذي سيسند له مهام تدريب وتطوير كوادر رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، ومقترح رفع توصية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية لمخاطبة وزراء الشباب والرياضة العرب، لحث الجهات المعنية لتشجيع إنشاء طرق ومسارات وحلبات ومضامير لممارسة رياضة الدراجات بصورة آمنة، وتقي هواة هذه اللعبة من مخاطر الطرقات وحوادث الدهس، واعتماد مقترح تكوين فريق متطوعي الاتحاد العربي للدراجات.