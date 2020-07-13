دورة تدريبية إقليمية في الريشة الطائرة البارالمبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الاثنين، الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة البارالمبية (المستوى الدولي الأول)، ضمن سلسلة الندوات والدورات التدريبية الافتراضية عن بُعد، التي ينظمها الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، عبر منصته الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة، وتستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية وزيادتها، ونشر لعبة الريشة الطائرة البارالمبية بين جميع أفراد دول غرب آسيا.

وتشهد الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة إقبالاً متزايداً من الدراسين، حيث سارعت اللجان البارالمبية المختلفة من دول منطقة غرب آسيا، والدول العربية، إلى التسجيل فور فتح بابه، وقد شهدت الدورة تسجيل نحو 250 متدرباً من 14 دولة عربية.

وقال الدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إن الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة البارالمبية جاءت نتيجة ثمار التعاون بين الاتحادين لتعزيز مستوى تبادل الخبرات الرياضية، عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية الافتراضية التي يشارك فيها متدربون من عدد من الدول العربية، وتأتي استكمالاً لمجموعة الدورات التي أقامها الاتحاد البارالمبي على مدى الأشهر الماضية، بهدف زيادة عدد الرياضات التي يمارسها اللاعبون في مختلف دول المنطقة.