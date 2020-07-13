شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم العراقي محمد مصطفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أكملت شركة الكرة بنادي الفجيرة تعاقدها مع المدافع العراقي محمد مصطفى «20 عاماً» قادماً من دبا الحصن، في صفقة انتقال حر لموسمين، للعب في صفوف الذئاب بفئة المقيمين.

يذكر أن الفجيرة قرر إرجاء انطلاقة الإعداد الداخلي للأسبوع القادم نظراً لتأخر وصول المدرب الصربي جوران الذي تولى قيادة الفريق خلفاً لنظيره الإيطالي فابيو فيفياني.

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