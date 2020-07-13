كلباء يفاوض الأرجنتيني نيكولاس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر أبدى اتحاد كلباء رغبته في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز (24 عاماً) صانع ألعاب فريق تاليريس الأرجنتيني، عبر فتح خط التفاوض مع ناديه للانتقال لصفوف النمور على سبيل الإعارة لموسم واحد.

يذكر أن كلباء فاوض اللاعب الإكوادوري كازاريس لاعب أتلتيكو مينيرو البرازيلي، لكن المبالغة في المطالب المالية حالت دون إتمام الصفقة.

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