شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الوسط العراقي يضم 3 لاعبين جدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي مع ثلاثة لاعبين جدد، لتمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل عبر التشاور مع مدرب الفريق الجديد جمال علي.
حيث تعاقدت الإدارة مع المحترف المغربي عمر المنصوري، وهو من المهاجمين الجيدين، وسبق له التألق مع فريقي الزوراء والميناء في الدوري العراقي.
كما تعاقدت مع لاعب المنتخب العراقي السابق وفريق أمانة بغداد خلدون إبراهيم، وكذلك أبرمت الإدارة صفقة مهمة مع لاعب فريق الشرطة نبيل إبراهيم.
يذكر أن فريق نفط الوسط سبق له الفوز ببطولة الدوري العراقي قبل مواسم عدة من الآن، ويعد من الفرق المستقرة من الناحية الإدارية، لذلك بات يمثل محطة مطمئنة للاعبين من الناحية المادية.
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