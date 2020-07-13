طارق مصطفى: هدفان نسعى لتحقيقهما مع المنتخب.. وليس هناك بديل للسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، يسعى لتحقيق هدفان في شكل منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، أنهم يسعوا إلى الإحلال والتجديد، مع تكوين شخصية للمنتخب.

وأوضح أن الجهاز الفني تسلم منتخب كان يعاني خرج من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، وغابت عنه الشخصية.

وعبر طارق مصطفى عن اقتناعه بأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، مشيرا إلى أنه لاعب هداف، ولكن يعيبه عدم السرعة ولذلك ظُلم بسبب طريقة لعب المنتخب.

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وأضاف: "مش ممكن يكون هداف كل فريق يلعب معه، وفي المنتخب لا يحرز أهداف".

وأكمل: "نهدف للعب على الضغط العالي أمام المنافس وهذا ما سيتيح الفرصة لمهاجم مثل كوكا للتألق".

كما أكد متابعته للاعبين من طنطا وأسوان لم يسبق لهم الانضمام للمنتخب.

وأكمل: "طريقة اللعب ستختلف حسب المنافس، ولكن الأنسب للمنتخب هي 4 - 2- 3 - 1".

وعن بديل عبدالله السعيد بالمنتخب، قال طارق مصطفى: "ليس هناك بديل لعبدالله السعيد حتى الآن، ولكن مستقبلا سيكون هناك لاعبين، ومن الممكن توظيف لاعبين في ذلك المركز".