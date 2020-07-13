طارق مصطفى: خرجنا بأقل الخسائر أمام كينيا وجزر القمر.. ولو وجد صلاح للعب رأس حربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طارق مصطفى المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنهم خرجوا بأقل الخسائر في مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقررة في الكاميرون.

وتعادل المنتخب أمام كينيا بهدف لمثله على ملعب برج العرب، قبل التعادل سلبيا أمام جزر القمر على ملعب الأخير.

وعدد مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، أسباب تراجع المنتخب، إلى عدم تجمع المنتخب لفترة طويلة، ثم لعب مباراتين في 5 أيام، وغياب محمد صلاح للإصابة، وكذلك عدم إمكانية ضم لاعبين من المنتخب الأوليمبي لمشاركتهم في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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وسرد: "بعد توقف الدوري لمدة 40 يوم، قمنا بضم 7 لاعبين فقط، بعد أزمة عدم ضم لاعبي بيراميدز".

وأكمل: "نحتاج للوقت من أجل تكوين شخصية المنتخب، ولو تواجد صلاح معنا لكان سيلعب رأس حربة في ظل النقص العددي في ذلك المركز".

كما كشف عن تفاصيل عرض فريق صاعد حديثا بالدوري المغربي للاعبين مصريين من أحد أندية وسط الجدول.

واختتم طارق مصطفى: "أقدم الشكر لأندية أوليمبيك خريبكة واتحاد طنجة لاهتمامهما بالتعاقد معي، ولكن سعيد بوجودي مع المنتخب".