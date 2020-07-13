ملف الأحد.. تعليق مرتضى على إهانة الخطيب.. ثنائية تريزيجيه..وشهادة توثيق نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 12 يوليو 2020.
اتحاد الكرة التونسي: جاهزون لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا
ريكاردو يكشف سبب رحيله عن الإسماعيلي
طبية اتحاد الكرة: جميع الحالات الإيجابية بالمسحة الأولى تحولت لسلبية
طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لفتحي وبامبو
"لست مجنونًا".. أول تعليق من مرتضى على فيديو إهانة الخطيب وكهربا
اتحاد الكرة ينفي لمصراوي تصريحات مرتضى: لم يتم اختراق سيستم شؤون اللاعبين
اتحاد الكرة يوضح لمصراوي موقف مصر من استضافة مباريات دوري الأبطال
معسكر الزمالك.. عواد يعود.. ومسحة طبية ثالثة غدا
"في انتظار موقف حاسم ضد من سب والدتي".. كهربا يعلق على الفيديو المتداول
بالفيديو.. بثنائية أمام كريستال.. تريزيجيه يسجل خامس أهدافه في بريميرليج
زوجة الخطيب تخرج عن صمتها: أطالب بحقي في الحياة بكرامة.. فاض الكيل
الخليج 365 ينشر شهادة توثيق الأهلي لعلامة" نادي القرن" ورخصة تجديد الحماية حتى 2028
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