طارق سليمان: أنا من راهنت على الشناوي وناجي تسلمه بخبرات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق بأنه من راهن على محمد الشناوي بإعادته للنادي بعد سنوات، قائلًا أن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق تسلمه بخبرات كبيرة.
وقال سليمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كل الاحترام لأحمد ناجي على تاريخه الكبير وعمله مع حراس كبار، لكن محمد الشناوي عندما لعب أول مباراة ودية له كانت أمام البرتغال في الاستعداد لكأس العالم وأدى كأنه دولي منذ سنوات."
وتابع: "مع كل الاحترام للأراء المختلفة أنا من عمل لسنوات مع الشناوي وراهنت عليه كي ينجح، ولعب في البطولة العربية وخسرنا وتعرضنا للنقد لكني كنت أثق في قدراته."
وأضاف :"تصفيات كأس العالم وبطولة إفريقيا لعبها عصام الحضري بالكامل، ثم جاء الشناوي وفرض نفسه في مباريات الإعداد الأخيرة قبل كأس العالم."
وواصل: "مباراة بلجيكا كانت السبب في تأكيد مشاركة الشناوي بكأس العالم لأن الحضري لم يظهر بشكل جيد، فيما كان الشناوي أفضل."
واختتم قائلًا: "لقد عملنا كثيرًا مع الشناوي ووصلنا به إلى مستوى عال للغاية، فقد رحل عن النادي 8 سنوات ثم كنا نحن من طلبنا عودته إلى الفريق وكان يقول دائمًا أنه سيلعب كأس العالم وكنت أنا أقول له إلعب في الأهلي أولًا ثم بعد ذلك ستلعب للمنتخب."
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