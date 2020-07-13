مرتضى: عتاب للخطيب.. والفيديو "المفبرك" سيكون سببًا لإيقاف الفتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة عتاب لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على خلفية البلاغات التي قدّما رئيس القلعة الحمراء.

وكان فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي تتعلق بمرتضى منصور وجه من خلالها سبابًا لكل من محمود الخطيب ولاعب فريق الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، قبل أن يخرج رئيس الزمالك نافيًا الفيديو المنسوب له.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات له عبر شاشة "الزمالك" خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين :"عندي عتاب لمحمود الخطيب، التاريخ لن يغفر له بعد تصرفاته على خلفية الفيديو المفبرك الذي انتشر".

وتابع :"مصر كلها عرفت إن الفيديو مفبرك، إلا إذا كان محمود الخطيب كان مشارك في الفيديو (الفنكوش)".

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وأكمل :"حزين من الخطيب ومن السيدة الفاضلة زوجته، الجميع يعرف أن الفيديو مفبرك لكن الخطيب كان مجهز البلاغات ضدي في الثامنة صباحًا ولم ينتظر صحة هذا الفيديو".

وواصل :"كان على أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتحدثوا معي هاتفيًا للكشف عن صحة هذا الفيديو المنسوب لي خاصة أنهم على تواصل مستمر معي".

وأنهى :"أشكر جماهير الأهلي والزمالك، ما يميز هذا الفيديو هو إيقاف الفتنة".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وجه عدة بلاغات ضد مرتضى منصور وتحديدًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشعب علي عبد العال.

في المقابل، رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتقديم 14 بلاغًا يأتي من أبرزهم محمود الخطيب.