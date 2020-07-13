اتحاد الكرة التونسي: جاهزون لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن المسؤولين في تونس على اتم استعداد لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا حال اعتذار الكاميرون.

وقال حامد المغربي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " في تونس جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت".

أوضح المتحدث باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن تونس جاهزة حاليا لاحتضان الحدث الرياضي، بعدما انتصرت على تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ملاعب تونس جاهزة لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد استقرار الأوضاع".

وأتم: "لقد تابع الجميع معسكر منتخب تونس ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".