مدرب حراس سموحة: أنصح تريزيجيه بالبقاء في أستون فيلا في حالة الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، أن مسيرة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أكبر بكثير من محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، ناصحاً إياه بالبقاء في الدوري الإنجليزي.
وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "مسيرة صلاح أكبر بكثير من تريزيجيه، والأندية الكبيرة التي لعب فيها أعطته هذه المكانة".
وأضاف: "لا يمكن مقارنة صلاح بتريزيجيه في الوقت الحالي، وهناك فارق كبير بينهما".
وواصل ناجي: "هيكتور كوبر وخافيير أجيري كانوا مهتمين بتريزيجيه خلال تدريبهم للمنتخب المصري، وفي كأس العالم الخصوم كانوا يهتمون بصلاح أكثر من تريزيجيه".
وأتم تصريحاته قائلاً: "الأفضل لتريزيجيه أن يستمر في أستون فيلا بدلا من العودة إلى الدوري التركي مرة أخرى، وهو لاعب مميز للغاية".
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