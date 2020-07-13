إبراهيم سعيد: الاهتمام منصب لصلاح عن تريزيجيه.. ويجب أن يبقى في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يرى إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، غير محظوظ إعلامياً، مشيراً إلى أنه يرفض عودته للدوري التركي مرة أخرى.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن": "تريزيجيه من اللاعبين المميزين، وغير محظوظ اعلاميا وكل الاهتمام منصب لصالح محمد صلاح".

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وأضاف: "أحب أن اهنئه على الهدفين الذي سجلهما في كريستال بالاس، وبدأ يتأقلم مع الفريق وأصبحت له بصمة مع أستون فيلا".

وتابع سعيد: "تريزيجيه لا يأخذ حقه مع منتخب مصر أو في فريقه، لأن صلاح خطف الأضواء من البداية، فهو بدأ الاحتراف مبكراً منذ 10 سنوات تقريباً".

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته: "أعتقد أن تريزيجيه بعد الأداء الذي قدمه مؤخراً سيزيد المتابعة له، وأرفض فكرة عودته لتركيا مرة أخرى، ووجوده في إنجلترا طور من أدائه ومن الممكن أن يأتي له عروض من فرق أخرى أكبر".