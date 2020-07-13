ريكاردو يكشف سبب رحيله عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث الإسباني خوان ريكاردو، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن أسباب خسارة لقب الدوري أمام الأهلي في 2008.

وقال ريكاردو في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقد خسرنا اللقب بسبب الاجهاد الذي تعرض له الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي الفاصلة".

وأوضح، أن الفريق تعرض للاجهاد بسبب خوض لقاء طلائع الجيش قبل الأهلي وذلك أثر علينا كثيرا وتسبب في إجهاد قبل اللقاء الفاصل أمام الأهلي.

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وأشار إلى أنه رحل عن الإسماعيلي بسبب خسارة اللقب أمام الأهلي، لافتا أن الأهلي كان قوي في تلك الفترة ويسيطر على البطولات، فحاول البحث عن تجربة جديدة في مكان اخر.

وأكد، أنه رغم رحيله عن الإسماعيلي لكنه كانت تربطة علاقة وطيدة بالنادي والدليل عودته الى قلعة الدراويش في عام 2014.

وأتم ريكاردو تصريحاته:" لم اتلق اي عروض للعودة لتدريب احد اندية الدوري المصري خلال الفترة الماضية، والأهلي لم يفاوضني رسميا ولكن كان هناك مناقشات مع بعض الوكلاء".