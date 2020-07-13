تقرير.. هل يواجه أجانب الزمالك الـ10 أزمة بسبب لائحة اتحاد الكرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نعيش في الأيام الحالية مرحلة الاستعداد لاستكمال الموسم المحلي 2019-2020، غير أن الزمالك سيكون بحاجة إلى التوصل لحل بشأن عدد الأجانب داخل النادي، والذي قد يكون وصل لعشرة لاعبين مع أنباء الاتفاق مع لاعبين اثنين جدد.

يمتلك الزمالك في قائمة الفريق 5 لاعبين أجانب من بينهم لاعب شمال إفريقي وهم؛ كاسونجو كابونجو، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، فرجاني ساسي، وخالد بوطيب، وهو الحد الأقصى المسموح به في لائحة موسم 2019-2020.

كما أن الزمالك لديه 3 لاعبين أجانب معارين لأندية أخرى، وهم معروف يوسف لدى المقاولون العرب، رزاق سيسيه مع الاتحاد السكندري، والمغربي حميد أحداد، المعار للرجاء البيضاوي.

يضاف إلى ذلك، الأنباء المتداولة عن التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، إضافة إلى الأنجولي آري بابل، ليكون على زمة النادي الأبيض 10 لاعبين أجانب ومطالب بالتأقلم مع لائحة الموسم الجديد.

لكن ماذا قالت لائحة شئون اللاعبين بشأن الأجانب؟

تقول لائحة شئون اللاعبين: "يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضي علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدء من الموسم الجديد 2020-2021."

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وتواصل اللائحة: "يجوز قيد لاعب واحد فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من عدد اللاعبين الأجانب على أن تطبق هذه المادة موسم 2019-2020 فقط (ويعامل معاملة المصريين)."

قام اتحاد الكرة في وقت لاحق بتعديل اللائحة حيث سمح بإعارة اجنبيين اثنين خارج القائمة، وهو ما أدى لإعارة أحداد ويوسف، إضافة إلى 4 لاعبين في السن الأولمبي وبذلك تمت إعارة رزاق سيسيه.

وبناء على تلك القاعد إذا تم تطبيق ما نصت عليه لائحة شئون اللاعبين بخصوص الموسم المقبل سيكون الزمالك مطالب بالتخلص من 7 لاعبين أجانب عقوده ممتدة مع الفريق.

وبخصوص تنفيذ اللائحة فإن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بشئون اتحاد الكرة، فقط صرح أن تجربة وجود نصف الفريق من الأجانب داخل الملعب كان لها تأثيرها على المنتخبات الوطنية، وسيتم تنفيذ البنود التي أشير لها في اللائحة بتقليص الأجانب، دون أو يوضح العدد المقترح.

الزمالك من جانبه يحاول في الوقت الحالي التعامل مع الأمر بأفضل شكل حيث أنه تحفظ على إعلان اسم الثنائي الأجنبي الذي توصل لاتفاق معه، وصر رئيس النادي مطلع الشهر الجاري: "اتفقنا مع لاعبين اثنين - دون ذكر انهم أجانب - عقودهما منتهية، لكن لم ندفع أي مستحقات مالية."

وحاول رئيس الزمالك أيضًا تسهيل رحيل اثنين من اللاعبين وهم رزاق سيسيه حيث أعلن أنه يمتلك عرض للاعب الشاب بقيمة 3 مليون دولار، كما تحدث عن رغبة النادي في الاستفادة من خدمات معروف يوسف.

ولدى الزمالك خالد بوطيب الغائب عن المباريات في أغلب الموسم، غير أن النادي لم يحدد موقفه منه حيث أعلن فسخ عقده من طرف واحد نتيجة عدم حضور التدريبات، ثم تراجع وأكد أنه من عناصر الفريق حيث يمتد حتى 2022.