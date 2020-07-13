أنطوان بيل: فخور بمحمد صلاح لكونه لأنه من ابناء المقاولون

عبر الكاميروني أنطوان بيل حارس مرمي المقاولون العرب، عن فخره الشديد باللاعب المصري محمد صلاح لأنه أبن من أبناء المقاولون .

وقال بيل في تصريحات تلفزونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب اون تايم : " بالطبع انا فخور جدا بوجود محمد صلاح مع ليفبرول ومايقدمه مهم ، فهو ابن من ابناء المقاولون العرب".

واضاف بيل متحدثا عن أفضل لاعب في

جيله: " أفضل لاعبين في فترة تواجدي مع المقاولون كانو بالأهلي والزمالك، وعندما نتحدث عن لاعبين فكان هناك بيبو إبراهيم يوسف، وعندما أتيت إلي مصر كان فاروق جعفر لازال يلعب ، وتواجد الكثير من اللاعبين الذين لا يمكنني ان أنساهم مثل ، عادل مأمور وثابت البطل و إكرامي حارس كركي الأهلي في ذلك الوقت ، وربيع ياسين ومجدي عبدالغني "

يذكر أن لعب الكاميروني أنطون بيل صاحب ال 65 عام، في مركز حراسة المرمي مع المقاولون العرب، في الفترة من 1983 إلي عام 1985، ولمدة عامين، لينتقل بعدها للعب في مارسيليا الفرنسي، وكان بيل هو حارس مرمي منتخب الكاميرن في تلك الفترة وشارك معه في ثلاث بطولات لكأس العالم ، وهم كأس العالم 1982 في أسبانيا ، و 1990 في إيطاليا، 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.