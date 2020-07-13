مرتضى منصور : الأهلي هرم في مصر.. وما حدث من الخطيب وزوجته "عيب"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قيمة النادي الأهلي كقلعة رياضية كبرى في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي هرم في مصر، وما قام به الخطيب وزوجته غير مقبول".

وواصل:"أين كانت زوجة الخطيب حينما طلب تركي اّل الشيخ من مجلس الأهلي

برد الساعات؟ ولماذا تقول أغيثونا الاّن".وأتم تصريحاته:" كان على الخطيب التاّني والصبر حتى يعلم الحقيقة بدلاً من تسرعه في تقديم بلاغات واثارة فتنة بين الجماهير".

ولام المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم محمود الخطيب بلاغاً ضده بسبب الفيديو

المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري الفتن".وواصل:" هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بان مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالايضاح وكشف الحقائق.