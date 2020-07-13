مرتضى منصور يصف بلاغ الخطيب بـ "السقطة"

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم محمود الخطيب بلاغاً ضده بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري

الفتن".وواصل:" هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".وأنهى تصريحاته موجهاً الشكر للشعب المصري ولجماهير القطبين الذي لم يبتلعوا الطُعم المُقدم من الخونة، وأقروا بان مقطع الفيديو المتداول "مُفبرك" قبل أن أقوم بالايضاح وكشف الحقائق.

كما هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال مرتضى خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" وائل جمعة خائن ومجرم يقيم في قطر المعادية لمصر، حاله حال محمد أبوتريكة، و الثنائي لا ليس بإمكانهما العودة لبلدهما".

وأضاف:" وائل جمعة كان يتسول من أجل الانضمام للزمالك وهو قادم من غزل المحلة وبالطبع رفضت