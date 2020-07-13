لاعبة نادي المعادي : أتمنى وجود دعم لكرة القدم النسائية

أكدت نور عبدالواحد لاعبة نادي المعادي للكرة النسائية أنه لا يوجد دعم مادي من الاتحاد للعبة ونفس الأمر للإعلام لانتشار اللعبة. وقالت نور خلال حوارها ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن لا يوجد حافز أو حماس من الاتحاد لتطوير الأندية أو اللعبة خلال الفترة الماضية. هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن لا يوجد حافز أو حماس من الاتحاد لتطوير الأندية أو اللعبة خلال الفترة الماضية. واضافت أنها كانت حارس مرمى مثل والدها عبدالواحد السيد في بداية مشوارها الكروي، ولكن والدها رفض وطلب منها أن تكون صانعة العاب. واتمت :"نفسي ان يكون هناك دعم الجماهير لان الجميع لا يعلم عننا وعن الدوري الذي نخوضه شيء".



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