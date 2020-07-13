ميدو جابر يكشف كواليس إصابته ويعلن مدة غيابه عن المقاصة

أوضح ميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة الحالي ونجم الأهلي السابق، إصابته قبل الإنضمام لمعسكر تدريبات فريقه ، معلنا ن فترة غيابه عن المعسكر التدريب.

وقال ميدو جابر في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم : " كنت اتمرن قبل عودة التدريبات الجماعية

إللفريق، في أحد المللاعب التي أعتاد إجراء التمرينات بها ، وفي أحد التمرينات تعرض وجه قدمي إلي إلتواء أدي إلي شرخ مشابه للكسر ".

وأضاف جابر: " وأخبرني الطبيب المعالج أن تلك الإصابة ستأخذ ثلاثة أسابيع ، وبإمكانيي العودة

للتدريبات مع الفريق خلال شهر"

وتابع:" مر علي تلك الإصابة 10 أيام ، وأجريت إشاعات أمس، وأثبتت وجود تحسن ملحوظ، وأتابع العلاج الطبيعي والتأهيل للعودة إلي التدريبات".

وأتم ميدو متحدثا عن عودة الدوري : " أنا مع قرار عودة الدوري، فدوريات العالم كلها أستكملت، وأنا اعلم اننا سنضغط في توقيات المباريات ، ولكن أن تعود الحياة الطبيعية لكرة القدم أفضل من الوضع الحالي"