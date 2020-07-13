خالد مهدي يكشف عن وديات الانتاج الحربي وموقف التجديد لثلاثي الفريق

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالانتاج الحربي، أن الفريق الأول بالنادي يقيم معسكرا في مدينة مدينة شرم الشيخ استعدادا لعودة منافسات الدوري الممتاز.

وقال خالد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى

البلد : "سنبدأ المباريات الودية يوم 20 يوليو، سنواجه إنبي وطلائع الجيش وأسوان".

وأكمل: "محمود الجزار لاعب مميز لكن لا يوجد حديث عنه، فمازال هنالك دور كامل مع مباراة مؤجلة

ولا يجب الحديث عنه ولدي لاعب بمركزه". وأتم: "جددنا لمعاذ الحناوي، ومحمود البدري شبه متفقين معه على التجديد، وهناك حديث مع شديد وهو مرحب وأعتقد أن الأمور ستنتهي".

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عودة الدوري المصري بدءا من السابع من أغسطس المقبل، بعد توقف اكثر من اربعة أشهر.