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عبدالظاهر يكشف موعد تحديد المصري لملعبه في الدوري

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أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري أنه من الصعب خوض مباريات ودية مع اندية من الدرجة الثانية او الثالثة، بسبب عدم اجراء المساحات لهم.

وقال السقا خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر

فضائية صدى البلد الى أن هناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع اتحاد الكرة وعلى ذلك سوف نحدد الملعب برج العرب ام السويس.

واضاف أن الموافقات الامنية وهي اللي

هتحدد الملعب، مؤكدا أن الضيقه المالية ستؤثر علينا في امور الانتقالات والمعسكرات الخاصة بملاعب مباريات الدوري.

وأتم أن كريم العراقي متبقي في عقده موسمين ونتفاوض معه حاليا لتجديد تعاقده وتعديله من الناحية المالية.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق استكمال الدوري بدءاً من السابع من أغسطس المقبل.

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