وليد هويدي: حددنا ثلاثة وديات للمقاصة.. وهذه حقيقة بيع النادي

كشف وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، عن تحديد ثلاثة وديات استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام.

وقال هويدي خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تم تحديد ثلاثة مباريات ودية مع اف سي مصر والاسماعيلي وبني سويف "لم نتأكد منها" واردف: مع بداية المباريات بالطبع لن نكون راضيين عن المستوى البدني ولكن الى حد كبير ستكون الامور جيدة.

وعن حقيقة بيع مصر المقاصة قال: النادي اهلي ولا يباع ولكن هناك استثمارات.

وافصح: شركة المقاصة سبورت عرضت حصتها والتي تقدر ب70% في شركة مصر المقاصة، هذا كل ما في الأمر. واتم كلماته: هناك اكثر من مستثمر مصري وعربي، جاديين بشكل كبير.

تحدث وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، عن الفترة التي قضاها أحمد حسام ميدو على رأس الإدارة الفنية بالنادي الفيومي.

وقال هويدي خلال تصريحات تليفزيونية " ميدو صادفه سوء توفيق كبير خلال تدريبه نادي مصر المقاصة، بالإضافة إلى أن التحكيم تسبب في ضياع مايقرب

من 13 نقطة في الدوري أثناء تواجد ميدو مدربا للفريق".

وأضاف " ميدو أحد أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، فهو يعمل وفق أسلوب علمي وفخور بالعمل معه".

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وأردف " كنت دائماً أقول لميدو أن عقليته الفنية أكبر من عقلية اللاعبين في الدوري المصري".

وتابع " ميدو في حال تدريبه لنادِ في أوروبا سينجح معه بكل تأكيد".

وتطرق وليد هويدي عن تطبيق تقنية الفيدو في الدوري المصري حيث قال " تقنية الفيديو لن تمنع الأخطاء، لكنها سحد منها بنسبة 70 %، وبذلك الأخطاء التحكيمية لن تؤثر في نتائج المباريات".

وأتم " التحكيم جزء من لعبة كرة القدم، ونحن نمتلك مجموعة جيدة للغاية من الحكام"