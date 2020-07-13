تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن آخر التطورات في استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021. وتحتضن مصر فعاليات كأس العالم لكرة اليد للرجال بنسختها السابعة والعشرين بمشاركة 32 منتخباً، في يناير من العام 2021. وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد " نعمل على قدماً وساق، واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة مجلس الوزارء بتقدم دعم كبير للغاية". نعمل على قدماً وساق، واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة مجلس الوزارء بتقدم دعم كبير للغاية". وأضاف " الصالات المستضيفة لكأس العالم تخطت جاهزيتها نسبة 95 % ، والشغال متوالي حتى في ظروف فيروس كورونا". Advertisements وبسؤاله عن امكانية استضافة مصر لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، أجاب وزير دوري أبطال إفريقيا، أجاب وزير الرياضة قائلاً " ليس لدينا أي مانع لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وندرس الأمر مع اتحاد الكرة المصري". ويمثل ناديي الزمالك والأهلي مصر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يمثل الرجاء والوداد البيضاوي دولة المغرب. يذكر أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وهناك احتمالات لاستضافة الإمارات المباريات، إلا أن الطرح لقى اعتراضا من جانب الاتحاد المغربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يكشف آخر استعدادات مصر لاستضافة مونديال اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.