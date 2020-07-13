بعشرة لاعبين..ميلان يخطف نقطة من نابولي في قمة الدوري الايطالي

خطف ميلان نقطة ثمينة من ملعب “سان باولو” معقل نابولي، بعدما تعادلا بنتيجة (2-2)، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاحد 12 يوليو 2020، فى قمة الجولة الـ32 من الدوري الايطالي، وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 87.

وتقدم ميلان بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 20،بعد تمريرة جميلة من ريبيتش داخل منطقة الجزاء، ليسجل الهدف السادس له هذا الموسم.

وتعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 34، بعد ان تابع تمريرة عرضية أرسلها “إنسيني” سقطت من يد الحارس جانلويجي دوناروما داخل منطقة الستة ياردات، ليودعها في الشباك دون عناء.

ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 60، بعد تحرك مثالي داخل منطقة جزاء ميلان لحظة تمرير كاييخون للكرة العرضية، ليستقبلها بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم وتمر بغرابة من دوناروما الغير الموفق اليوم.

ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعد تدخل ساذج من مدافع نابولي ماكسيموفيتش على قدم لاعب وسط ميلان “بونافينتورا” داخل صندوق العمليات، وتأكد الحكم من الفار وسط اعتراضات من لاعبي نابولي.

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ورفع ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري الايطالي، بفارق نقطتين خلف نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، وتظل المنافسة مستمرة بين نابولي وميلان على المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل

وهذا التعادل هو الثامن لميلان في الدوري الايطالي هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في عشر، فيما أصبح هذا التعادل هو السابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في عشر مباريات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ميلان ونابولي” في السيري آ انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم 23 نوفمبر 2019.

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