في حضور 5 آلاف مشجع..باريس سان جيرمان يسحق فريق بول بوجبا القديم 9-0!

انتصر باريس سان جيرمان بنتيجة عريضة قوامها 9 أهداف دون رد على الفريق السابق لبول بوجبا “لوهافر“، في أول مباراة تجريبية يخوضها الفريق الباريسي منذ توقف النشاط الرياضي في فرنسا منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسمحت وزارة الصحة بحضور خمسة آلاف مشجع فقط في هذه المباراة التي أقيمت على ملعب لوهافر، وأدارها الحكم ليساجيه، وهو الحدث الأول من نوعه في أحد البلدان الخمس الكبرى في كرة القدم الأوروبية.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين فقط من سحب قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت وقوع باريس سان جيرمان في مواجهة أتالانتا، والمقرر إقامتها على الأراضي البرتغالية مطلع شهر أغسطس المقبل. (اقرأ المزيد من هنا).

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من اللقاء بخمسة أهداف نظيفة، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثنائية في الدقيقتين 8 و19، ليحتفل بأول أهدافه بعد تحويل إعارته من الإنتر لانتقال كامل نظير 60 مليون يورو.

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وأضاف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 21 بصناعة أنخل دي ماريا الذي صنع أحد أهداف إيكاردي، وبعد 8 دقائق فقط سجل كيليان مبابي الهدف الرابع، وفي الدقيقة 43 أحرز نيمار هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب نادي لوهافر 12 تغيير دفعة واحدة مقابل 10 تغييرات لمدرب باريس سان جيرمان، وفي الدقيقة 50 تابع باريس سان جيرمان هز شباك أصحاب الدار، عندما سجل إدريسا جايا الهدف السادس.

وأحرز سارابيا الهدف السابع من صناعة الإيطالي فيراتي عند الدقيقة 52، وبعد سبع دقائق صنع سارابيا الهدف الثامن لموينجا الذي رد الهدية إلى سرابيا بصناعة الهدف التاسع له في الدقيقة 60.

وقضى بول بوجبا أيامه الأولى مع كرة القدم الاحترافية بين صفوف نادي لوهافر قبل تصعيده للفريق الأول لمانشستر يونايتد والذي غادره في يناير 2012 نحو يوفنتوس الايطالي.