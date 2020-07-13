رياضة | نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق
قال أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، إن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي مؤكدا: "حسام عاشور أتفرم".
وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور من الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".
وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز، أضاف: "فتحي جري وراء المادة ولكنه لم ينتظر الى الانتماء للقلعة الحمراء".