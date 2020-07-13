رياضة | نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية إلى أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق

قال أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، إن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي مؤكدا: "حسام عاشور أتفرم".

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور من الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم الاحتراف في الدوري السعودي".

وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز، أضاف: "فتحي جري وراء المادة ولكنه لم ينتظر الى الانتماء للقلعة الحمراء".