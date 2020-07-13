رياضة | عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل المكالمة المنتظرة لرئيس الزمالك للرد على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه يعب بشدة على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، علي البلاغ الذي تقدم به الأخير ضده اليوم بسبب فيديو مفبرك غير حقيقي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج زمالكاوي المذاع علي قناة الزمالك: "معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أصدقاء مقربين مني ولذلك لم اتوقع أن يشارك الخطيب في هذه الحملة المدبرة ضدي".

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وأضاف: "هناك من يساعد في هذه الحملات المدبرة التي تستهدف الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك وسيتم محاسبتهم في القريب العاجل".

وتابع: "الجميع يعلم مرتضى منصور وموافقه الوطنية والتي تتعارض مع هذه الحملات الممنهجة".

وأختتم: "تلقيت تهديدات عديدة ولكنها لن تعرقل مسيرتي في حب بلدي التي أعتز واتشرف بها وبكل مواطنيها".