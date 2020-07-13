رياضة | ديشامب يتحدث مستوي جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديشامب يتحدث مستوي جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على وضعية نجم الديوك أنطوان جريزمان، مع فريقه برشلونة.

ويواجه جريزمان صعوبة كبيرة في التأقلم مع برشلونة منذ وصوله الصيف الماضي؛ لدرجة ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني.

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي: "وضع جريزمان لا يقلقني، ليس لدي شك في قدراته".

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وأضاف: "جميع اللاعبين يمرون بظروف صعبة من حيث الابتعاد عن التألق والتهديف، ولكنه أمر طبيعي".

وتابع: "لم أتواصل معه لمعرفة طبيعة الإصابة ومدة غيابه، لكني واثق على أنه قادر على العودة إلى مستواه الطبيعي".

وشارك جريزمان مع برشلونة في 46 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 15 هدفا، وصنع 4 أهداف.