رياضة | ميلان يقتنص نقطة ثمينة من أنياب نابولي في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يقتنص نقطة ثمينة من أنياب نابولي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرط فريق ميلان في فرصة انتزاع المركز السادس من فريق نابولي بعدما تعادل معه 2-2 اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 20، وتعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينز في الدقيقة 34، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 60، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

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وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 87.

ورفع ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس.

وهذا التعادل هو الثامن لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في عشر، فيما أصبح هذا التعادل هو السابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في عشر مباريات.