رياضة | نجم منتخب مصر السابق: تريزيجيه يعاني من التجاهل الإعلامي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: تريزيجيه يعاني من التجاهل الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا مظلوم إعلاميًا على الرغم من تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تريزيجيه لاعب مميز ويعاني من التجاهل الإعلامي، على الرغم من تألقه مع أستون فيلا والمنتخب الوطني، وعلى المستوي الشخصي أحب مشاهدته فهو يملك إمكانيات فنية هائلة".

وأضاف: "تريزيجيه سيحظي بمتابعة إعلامية كبيرة حال استمراره على نفس المستوي خلال الفترة المقبلة مثلما فعل محمد صلاح، وهذا أول موسم له بالدوري الإنجليزي، وأتمني أن يكون الموسم المقبل أفضل له".