رياضة | نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك عرضوا علي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع الفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الاساسية للفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عبدالله جمعة رفض عرض مسؤولي النادي واشترط الحصول علي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من اجل تمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من أقل اللاعبين الذين يحصلون علي مقابل مادي داخل الزمالك.